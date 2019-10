Noreg vurderer å sende asylsøkarar tilbake til Syria

innenriks

Fagsjef Dag Bærvahr i asylavdelinga i UDI skriv i ein e-post til avisa at den førebelse vurderinga til direktoratet er at det har skjedd endringar i tryggingssituasjonar dei siste åra som gjer det naturleg å sjå på om det er grunnlag for å endre praksis.

– Det er fleire spørsmål, men det sentrale er om det no er personar som kan returnerast til Syria utan å risikere forfølging som beskrive i utlendingsloven § 28 1. ledd a eller overgrep som beskrive i utlendingsloven § 28 1. ledd b, skriv Bærvahr.

Det var nettstaden Resett, som først omtalte saka.

Førebels er det ikkje klart kva for delar av Syria som er trygge nok til å gjennomføre returar til og kva for grupper som kan vere aktuelle å returnere. Per i dag blir ingen syriske asylsøkarar returnerte, og dei aller fleste som søker asyl, får flyktningstatus.

Sverige og Danmark vurderer òg moglegheita for å returnere syriske asylsøkarar.

I slutten av august endra det svenske Migrationsverket vurderinga si av tryggingssituasjonen i landet. Fleire område i landet blir no vurderte som såpass sikre at det kan la seg gjere å gjennomføre utvisingar til landet.

Migrasjonsverket i Sverige opplyser til Sveriges Radio at ein ny praksis berre vil røre syrarar som er domfelte for lovbrot i Sverige og dømte til utvising. Dette gjeld berre eit titals personar.

