Opposisjonen rasa mot regjeringas «vedvarande samlivsterapi»

innenriks

Opposisjonen på Stortinget gjekk hardt ut mot dei mange interne konfliktane i regjeringa då den to dagar lange trontaledebatten starta torsdag. Debatten er det første politiske slaget for stortingssesjonen og følgjer den høgtidelege opninga av det 164. stortinget dagen før.

– Trontaledebatten er debatten for opposisjonen, men i dag veit vi nesten ikkje korleis vi skal møte ei regjering med så omfattande indre konfliktar som denne, uttalte Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad.

Oppkøyringa til stortingsåret har vore humpete for dei fire regjeringspartia. Borgarleg side gjekk kraftig tilbake under valet i haust, og partia har stått i faste og langvarige interne kranglar om mellom anna bompengar og språkbruk. Dei indre spenningane toppa seg tysdag, då 31 stortingsrepresentantar, med Frp i spissen, valde å stemme blankt under attvalet av Venstres Abid Raja som visepresident på Stortinget.

– Ei fallitterklæring

– Vi har ein statsminister som bruker veldig mykje av arbeidstida si på vedvarande kriseterapi og krisehandtering, og då er det interessant å sjå på kva slags kriser ho bruker mest energi på. Viss ein samanliknar handtering av klimakrisa og samlivskrisa i eiga regjering, så ser ein eit tydeleg bilde, uttalte SV-leiar Audun Lysbakken.

Han skulda regjeringa for å mangle både ein plan og ein vilje til å nå klimamåla og krava frå dei streikande elevane.

– Samlivsproblema derimot, der har det vore to månader med krisemøte, ultimatum og milliardar på bordet for å løyse eiga krise. Det seier mykje om prioriteringane til regjeringa, uttalte Lysbakken.

Marit Arnstad kalla dei mange interne krisene i regjeringa for ei fallitterklæring.

– Historia om dagens regjering er historia om fire parti som verkar mest opptatt av eiga makt, uansett kva slags prinsipp dei må fire på, uttalte ho.

Varslar lokal motmakt

Senterpartiet var den store valvinnaren. Marit Arnstad prøvde seg på ein analyse av kvifor regjeringspartia har gått så mykje tilbake medan Sp har gått fram.

– Reaksjonane i valet handlar om ei regjering som meiner sentralisering og forskjell nærast er ei naturgitt utvikling. Det utfordrar folks rettferdssans og forståinga av det norske systemet. Det handlar om jamlikskap mellom by og land, og det er den balansen som over fleire år har vore trua med Høgre og Frp i regjering, meinte ho.

Nei til høgrepolitikk

– Valet i haust var eit tydeleg nei til meir høgrepolitikk, proklamerte Aps leiar Jonas Gahr Støre.

Han slo fast at sjølv om valet òg var skuffande for Arbeidarpartiet isolert sett, har partiet saman med dei raudgrøne vennene sine skove dei borgarlege frå makta i svært mange av kommunane og fylka i landet.

– Den makta skal brukast til å vere ein tydeleg lokal og regional motvekt mot usosial politikk frå regjeringa, varsla Støre.

Opposisjonen brukte òg høvet til å legge fram godt over førti nye forslag. Blant dei forslag frå Sp om at samanslåingar av fylke kan reverserast dersom fylka ber om det; frå Ap om å gjennomføre ei utgreiing for Nord-Noregbanen og frå MDG om å raskast mogleg hente den norske sjuke fireåringen, mora og søstera hans frå al-Hol-leiren i Syria til Noreg.

