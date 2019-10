Over 322.000 hummar fiska i fjor

innenriks

Totalt vart det fiska 322.700 hummar av både fritids- og yrkesfiskarar under hummarfiske i fjor.

Dette er første gongen den totale, norske hummarfangsten har vorte rekna ut.

– Vi har ingen gode metodar for å rekne ut kor mykje hummar det er langs kysten, men vi veit at bestanden er historisk låg, seier havforskar Alf Ring Kleiven ved Havforskingsinstituttet.

For å sjå trendar i bestanden har forskarar brukt fangsttal frå eit utval yrkesfiskarar gjennom 90 år. Tala viser at ein måtte trekke fem teiner for å få éin hummar på 1950-talet, medan ein i dag må trekke 12 teiner for å få same resultat. Dette har sjølv om utstyret har vorte betre.

Havforskingsinstituttet rådde styresmaktene til å redusere fisketrykket i 2016. Det er vanskeleg å bygge opp att bestanden fordi det ikkje er eit tak på kor mange som kan delta i hummarfisket, meiner Kleiven.

Hummarfiskesesongen er relativt kort og varer frå 1. oktober til og med 30. november. Dette gjeld for eit område som strekker seg frå grensa mot Sverige og til Møre og Romsdal. Sesongen varer éin månad lenger i områda frå Møre og Romsdal og nordover.

