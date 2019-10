Regjeringa vil hindre useriøse aktørar på Svalbard

innenriks

Planen skal legge til rette for eit robust, kunnskapsintensivt og berekraftig næringsliv, skriv næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i strategidokumentet.

Dei siste sju åra har talet på norskregistrerte selskap på Svalbard auka med 65 prosent. Det er særleg reiselivsbedrifter som etablerer seg her. Vekst er ikkje eit mål i seg sjølv, sa statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet då han presenterte strategien til regjeringa i Longyearbyen.

Mindre gruvedrift, meir reiseliv

Bakgrunnen for den nye næringsplanen er at kolselskapet Store Norske har avslutta gruveaktiviteten i Svea og Lunckefjell.

Regjeringa vil no satse på innovasjon og utvikling, stanse useriøse aktørar, kartlegge reiselivet og utfordringar med auka cruiseturisme, og utnytte Svalbards potensial som testarena.

I tillegg har regjeringa eit nytt mål med eigarskapet i Store Norske. Dei nye rammene opnar for at aktivitetane innan logistikk og turisme kan utviklast vidare. Det primære er framleis at verksemda skal støtte opp om måla i norsk svalbardpolitikk

Vurderer fastlandsreglar

For å hindre useriøs verksemd varslar regjeringa at ho vil vurdere om fleire lover og reglar som gjeld på fastlandet, også bør gjerast gjeldande på Svalbard. Mange sesongbaserte aktørar er ikkje ein del av det organiserte arbeidslivet, noko som gjere det vanskeleg å føre tilsyn.

– Vi ser òg at mange av guidane er utanlandske og ikkje alltid har den nødvendige lokalkunnskapen. Det gir utfordringar, seier Thue.

Regjeringa vil òg løyve meir pengar til Visit Svalbard. Det skal gjere organisasjonen betre i stand til å gjennomføre aktivitetar som bidrar til ei berekraftig utvikling av reiselivsnæringa, opplyser departementet.

– Det er viktig at utviklinga i reiselivsnæringa på Svalbard bidrar til ei positiv samfunnsutvikling i Longyearbyen og tar vare på den sårbare villmarksnaturen – som jo er det produktet reiselivet sel, seier Thue.

