Lærar frifunnen for å ha misbrukt stillinga si

innenriks

Fagdommaren i Bergen tingrett ville dømme han, men dei to lekdommarane frifann mannen. Aktor, politiadvokat Elisabeth Bru, bad om at læraren vart straffa med fengsel i åtte månader.

– Fleirtalet i retten har korrekt komme til at klienten min skal frifinnast for straff og erstatning. Dei har korrekt komme til at dette ikkje var eit misbruk av stilling, avhengnadsforhold eller tillit, skriv forsvararen, advokat Rolf Knudsen i ei tekstmelding til Bergens Tidende.

Dei to vart kjente då han i 2016 og 2017 var vikar for klassen jenta gjekk i, ved ein vidaregåande skule i Bergen. Dei kom stadig tettare på kvarandre og var òg saman etter skuletid. Sommaren og hausten 2017 hadde dei fleire gonger sex saman.

Dei to lekdommarane meiner det ikkje er bevist misbruk av tillitsforhold, men at det utvikla seg eit alminneleg kjærleiksforhold mellom dei to. Fagdommaren var av ei anna oppfatning og meinte at tiltalte hadde ein klart overordna posisjon i forhold til jenta.

Han meinte òg at ho skulle ha 80.000 kroner i oppreisingserstatning og 510.000 kroner i erstatning for tap i framtidig inntekt. Dei to lekdommarane var usamde, og mannen slepp å betale erstatning.

(©NPK)