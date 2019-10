Rekordhøg svenskehandel: Brusprodusentane håper på avgiftskutt

innenriks

– Vi håper at regjeringa har fått med seg at det stadig blir sett nye rekordar i grensehandel og at konsekvensane av den avgiftsauken dei gjorde nyleg, ikkje går over. Dei blir berre forsterka, seier leiar Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeininga til NTB.

I andre kvartal i år handla nordmenn for 3,9 milliardar kroner på andre sida av svenskegrensa, ifølgje SBB. Det er høgare enn nokon gong tidlegare i same periode.

Fuglum er overtydd om at billeg brus lokkar mange over grensa, og at pengar dermed forsvinn ut av landet.

– Når avgiftsforskjellen til Sverige blir for stor, blir det vanskeleg å konkurrere på pris til forbrukarane, seier han.

Lang diskusjon

Tal frå Infinitum, som driftar panteordninga her til lands, viser at det vart panta 13,8 prosent fleire svenske brus- og vassboksar i norske panteautomatar i første halvår i år enn i fjor.

Det var ved inngangen til 2018 at sukkeravgifta vart auka med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervare.

Etter massiv kritikk frå næringa, gjekk regjeringa i fjor haust inn for å reversere avgiftsauken på sjokolade- og sukkervarer.

Men avgiftsauken på alkoholfrie drikkevarer stod framleis urørt.

Ny løysing

I april foreslo eit statleg utval mellom anna å fjerne sukkeravgifta og erstatte han med ei helseavgift. Det kan innebere at avgifta forsvinn på sukkerfri brus eller drikkevarer utan tilsett sukker, men blir verande på sukkerdrikker.

Brus- og ølprodusenten Ringnes er blant dei som ønsker seg ei slik løysing. Selskapet opplyser at 80 prosent av brusen dei no sel, er utan tilsett sukker.

– Med styresmaktene med oss på laget kan vi over ei viss tid sjå den sukkerhaldige brusens død i Noreg, sa administrerande direktør i Ringnes Anders Røed i juni.

Men om det skjer, er førebels usikkert.

– Du må nok vente til måndag med å få svar på det, skriv statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i ein e-post til NTB.

