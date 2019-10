Sp krev klart svar frå Solberg om kraftmilliardar

innenriks

I ei fersk oversikt har norske kraftkommunar rekna ut kor mykje kvar av dei vil miste i inntekter dersom regjeringa går inn for forslaget det såkalla kraftskatteutvalet la fram måndag.

Til saman er det snakk om 3,66 milliardar kroner. Over 60 kommunar vil gå glipp av eit tosifra millionbeløp.

– Bodø taper 37,8 millionar kroner med forslaget. Sauda 63 millionar, Odda 91 millionar kroner, Årdal 29 millionar, Rana 63 millionar, Rjukan 86 millionar. Sånn kunne eg ha halde fram. Det er ei tapping av midlar frå lokalsamfunn til statskassa, sa Vedum til statsminister Erna Solberg frå Stortingets talarstol under trontaledebatten fredag.

Vil ha meir kraft

Han ville vite om Solberg hadde tenkt å legge forslaget frå kraftskatteutvalet i skuffen, eller om ho støttar opp om konklusjonen om å sluse kraftinntektene til kommunane inn til staten.

– Vi har ikkje sett ned dette utvalet fordi vi ville forskyve skatteinntektene mellom kommune og stat. Vi ønskte å sjå på korleis skattlegginga av kraftverk kunne bidra til at vi får meir kraft ut av dei anlegga vi har, svarte statsministeren.

Ho gav ikkje noko klart svar på kva ho vil gjere med tilrådinga frå utvalet, men prøvde å roe kommunane som fryktar tapte inntekter.

– Vi har ikkje planar om å hente ut pengane frå kommunesektoren, forsikra ho.

– Almisser

Kraftskatteutvalet har påpeika at staten kan velje å hente inn kraftinntektene, før dei blir sende tilbake til kommunane gjennom øyremerkte midlar.

– Det er det eg trur Erna kjem til å ende opp med. At dei først tar pengane inn til staten, og så deler det ut igjen som almisser, seier Vedum til NTB.

Han meiner forskjellen frå dagens ordning er stor, og at det vil bli lettare for ein finansminister å seie «nei, i år må vi gjere det litt annleis». Frykta er at inntektene gradvis skal fasast ut.

– Det er å gå bort frå modellen som har stått frå starten av 1900-talet, som har gjort at kommunane skal få inntektene og styre det sjølv, til at regjeringa skal sitje kvart år og bestemme kvar pengane skal gå, seier han.

– Dei som set av mykje areal til vasskraft, må òg få kompensasjon for det.

– Nei til å rive grunnmuren

Arbeidarpartiet tok òg opp saka i Stortinget fredag.

– Ap seier klart nei til å rive bort grunnmuren i suksesshistoria om rein energi i Noreg og om norsk vasskraft, seier Sogn og Fjordane-representant Ingrid Heggø.

Ho peikar på at kommunar i heimfylket hennar totalt vil miste 334 millionar kroner, ifølgje tala. Heimkommunen Høyanger vil miste 56 millionar kroner.

Fakta: Estimat for tapte kraftinntekter for kommunane

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har rekna ut kor mykje norske kraftkommunar vil tape i inntekter dersom forslaget om å avvikle konsesjonskrafta og konsesjonsavgifta og endre eigedomsskatten på vasskraftverk blir gjennomført.

Kraftskatteutvalet har foreslått å sluse kraftinntektene frå kommunane inn til staten, men opnar for at staten kan sende pengane tilbake til kommunane igjen som øyremerkte midlar.

Totalt er det snakk om 3,66 milliardar kroner.

Østfold

Askim: -25.824.833

Marker: -180.482

Sarpsborg: -9.540.223

Skiptvet: -8.064.502

Spydeberg: -4.193.002

Til saman : -47.803.042

Hedmark

Alvdal: -5.740.333

Engerdal: -286.073

Folldal: -2.724.000

Kongsvinger: -1.696.887

Rendalen: -11.429.804

Stor-Elvdal: -1.345.554

Tolga: -2.189.212

Trysil: -5.695.881

Tynset: -13.851.051

Åmot: -16.978.791

Til saman : -61.937.587

Oppland

Etnedal: -1.000

Lesja: -10.861.779

Lom: -14.389.565

Nord-Aurdal: -16.707.630

Nord-Fron -29.955.934

Nordre Land: -22.061.110

Ringebu: -2.901.333

Sel: -2.263.301

Skjåk: -22.082.199

Søndre Land: -457.409

Sør-Aurdal: -4.127.474

Sør-Fron: -14.000.542

Vang: -33.960.503

Vestre Slidre: -7.667.635

Vågå: -7.366.828

Øystre Slidre: -9.117.788

Til saman : -197.922.029

Buskerud

Flesberg: -2.654.840

Flå: -11.389.891

Gol: -19.496.333

Hemsedal: -6.723.333

Hol: -113.143.503

Krødsherad: -243.371

Modum -14.107.762

Nes: -12.363.539

Nore og Uvdal: -39.554.171

Rollag: -5.877.264

Sigdal: -288.576

Ål: -20.430.979

Til saman : -246.273.562

Telemark

Drangedal: -297.131

Fyresdal: -21.472.309

Hjartdal: -12.838.112

Kviteseid: -4.373.251

Nissedal: -11.942.035

Nome: -9.280.000

Notodden: -12.995.451

Seljord: -13.129.290

Tinn: -86.116.140

Tokke: -45.654.538

Vinje: -96.258.299

Til saman : -314.356.557

Aust-Agder

Birkenes: -1.517.324

Bygland: -12.552.388

Bykle: -74.190.595

Evje og Hornnes: -2.626.478

Froland: -7.968.332

Iveland: -5.478.006

Valle: -35.463.572

Åmli: -6.594.103

Til saman :-146.390.798

Vest-Agder

Audnedal: -769.536

Flekkefjord: -4.186.386

Kvinesdal: -37.910.124

Lindesnes: -421.423

Marnardal: -6.511.380

Sirdal: -51.227.771

Vennesla: -10.393.471

Åseral: -22.463.998

Til saman : -133.884.088

Rogaland

Bjerkreim: -282.000

Forsand: -38.785.261

Gjesdal: -7.319.905

Hjelmeland: -38.882.234

Sauda: -63.092.357

Suldal: -119.234.333

Til saman : -267.596.090

Hordaland

Eidfjord: -45.427.376

Etne: -7.313.202

Fusa: -2.947.000

Jondal: -10.465.509

Kvam: -51.214.252

Kvinnherad: -105.632.333

Masfjorden: -28.421.113

Modalen: -17.984.942

Odda: -91.653.633

Samnanger: -10.199.279

Ullensvang: -19.917.027

Ulvik: -12.005.019

Vaksdal: -35.032.186

Voss: -26.839.985

Til saman : -465.052.857

Sogn og Fjordane

Askvoll: -325.383

Aurland: -71.312.834

Balestrand: -12.964.000

Bremanger: -30.286.333

Førde: -2.043.094

Gaular: -2.776.634

Gloppen: -8.026.927

Hornindal: -815.979

Høyanger: -56.021.769

Jølster: -8.498.812

Luster: -67.176.056

Lærdal: -16.477.766

Sogndal: -4.686.077

Stryn: -471.192

Vik: -22.505.461

Årdal: -29.787.901

Til saman: -334.176.216

Møre og Romsdal

Nesset: -26.259.906

Norddal: -21.168.454

Rauma: -16.365.452

Sunndal: -29.007.333

Surnadal: -11.500.913

Volda: -754.000

Ørsta: -8.853.629

Til saman: -113.909.688

Trøndelag

Bjugn: -230.374

Grong: -6.314.862

Hemne: -5.187.729

Inderøy: -2.861.608

Klæbu: -6.666.667

Lierne: -6.416.376

Meldal: -1.972.667

Meråker: -17.425.172

Midtre Gauldal: -12.589.322

Namsskogan: -11.467.588

Oppdal: -27.493.316

Overhalla: -5.342.536.12

Rennebu: -17.749.667

Rindal: -4.720.251

Roan: -179.947

Røros: -3.619.284

Røyrvik: -12.014.813

Selbu: -12.035.625

Snillfjord: -276.153

Snåsa :-2.432.961

Tydal: -21.864.045

Verran: -5.474.046

Åfjord: -3.984.485

Til saman: -188.319.492

Nordland

Ballangen: -6.036.879

Beiarn: -15.565.000

Bindal: -15.120.794

Bodø: -37.894.939

Brønnøy: -2.015.333

Evenes: -2.861.495

Fauske: -31.832.812

Gildeskål: -11.076.970

Grane: -2.870.610

Hamarøy: -11.169.661

Hattfjelldal: -12.076.078

Hemnes: -45.660.230.14

Meløy: -66.830.868

Narvik: -26.308.689

Rana: -63.985.339

Rødøy: -5.753.261

Saltdal: -4.295.426

Sortland: -2.501.481

Steigen: -1.224.404

Sørfold: -39.048.136

Tysfjord: -6.666.910

Vefsn: -12.646.288

Til saman: -423.441.602

Troms

Bardu: -27.843.333

Berg: -941.154

Gratangen: -1.057.995

Kvænangen: -8.896.873

Kåfjord: -9.730.498

Lenvik: -392.915

Målselv: -8.555.517

Nordreisa: -317.905

Skånland: -2.241.561

Storfjord: -10.127.986

Til saman: -70.105.737

Finnmark

Alta: -8.759.886

Berlevåg:-470.628

Kvalsund: -4.114.788

Lebesby: -5.493.424

Porsanger: -768.667

Sør-Varanger: -9.537.241

Til saman: 29.144.633

(Kjelde: LVK)

