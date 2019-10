Fagforeining meiner målet om to politiårsverk per 1.000 innbyggjarar er meiningslaust

innenriks

Leiar i politiets nest største fagforeining, Terje Skaarud, er kritisk til tilsettingspolitikken. Han meiner målet har vore ei kvilepute og at tilsettingsstatistikken tenderer til å vere meiningslaus.

– Vi opplever at det blir tilsett veldig smalt. Vi er i 2019. Kriminaliteten og tidene forandrar seg, og då må vi òg rekruttere folk med ein annan kompetanse. Vi treng spesialistar som dataingeniørar, og ikkje berre politibetjentar, seier han til NTB.

– Uriktig teljing

I 2008 kom rapporten «Politiet mot 2020, Bemannings- og kompetansebehov i politiet» der tankegangen om at politiet skal ha to politiårsverk per 1000 innbyggjarar innan 2020 for første gong vart lansert.

I ein rapport som NTL Politiet kom med i 2017, etter å ha gjennomgått oppgåvene til politiet og kven som utfører dei, skreiv arbeidstakarorganisasjonen at politietaten bruker stillingskodane slik at bildet av situasjonen blir uriktig.

– Ein tel ikkje det mannskapet som faktisk gjer politioppgåver, men kor mange som er i stillingskoden. Sidan mange tilsette i politiet ikkje har stillingskodar som seier noko om funksjonen deira, vil det seie at teljinga av talet på tilsette på denne måten fører til feilteljing, heitte det i rapporten.

– Snodig

Dette meiner Skaarud at ikkje har endra seg sidan 2017.

– Det er snodig korleis det blir talt. Tilsette politifolk på tinghuset blir talt med sjølv om desse utfører same teneste som sivilt tilsette, som ikkje tel med. Før var merksemda retta mot å få politifolk ut på gata, no er det ikkje så farleg lengre, seier han.

Fagforeiningsleiaren fortel at Oslo tinghus dagleg låner dagleg inn politibetjentar frå stasjonane i Oslo for å få tenesta til å gå rundt.

– Dette er arbeid sivile kan og skal utføre, nettopp for å bruke politiressursane til reine politioppgåver. Å nytte politibetjentar til vakthald i retten, er bortkasta bruk av ressursar, men dette talast det ikkje om fordi det er med på innfri måltalet på to per 1000, seier han.

Treng annan kompetanse

3. september besøkte statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) Lillestrøm politistasjon. Dei sa at regjeringa i statsbudsjettet skal styrke politiet med 350 millionar kroner i 2020 og løyve 100 millionar til tilsetting av fleire politistudentar, for å sikre at politiet når bemanningsmålet.

To politi per 1.000 innbyggjar er i dag målet på landsbasis, men krefter taler for at gjennomsnittsmålet på sikt òg skal gjelde i kvart enkelt av politidistrikta. Dette blir heilt feil, meiner fagforeiningsleiar Skaarud.

Han understrekar at det framleis trengst betjentar i gatene, og at det er viktig at studentane får seg jobb, men at politiet òg treng tilsette med annan bakgrunn.

– Når Møre og Romsdal treng ein person som kan jobbe med datakriminalitet, så treng dei ein som er skikkeleg god på data, ikkje ein nyutdanna politibetjent frå Politihøgskolen, for å oppfylle målet, seier han.

Politisk målsetting

NTB har lagt fram Politidirektoratet og Justisdepartementet kritikken frå NTL Politi.

Assisterande politidirektør Håkon Skulstad seier at det trengst fleire politifolk for å løyse samfunnsoppdraget på ein god måte, og at det er ei politisk målsetting å nå to politi per tusen innbyggjarar i 2020.

– For å møte endringane i kriminaliteten framover har politiet òg behov for å styrke seg med annan kompetanse, som til dømes medarbeidarar med spisskompetanse innanfor IKT, seier han.

Justisdepartementet har ikkje svart på NTBs førespurnader.

