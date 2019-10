«No deal» kan koste Noreg 3,8 milliardar kroner

innenriks

I forslaget til statsbudsjett for 2020 kjem det fram at Finansdepartementet har gjort utrekningar som indikerer at den økonomiske veksten i Noreg ikkje vil reduserast med meir enn 0,1 prosenteiningar i 2020 viss Storbritannia krasjar ut av EU utan å ha nokon avtale på plass.

Det vil svare til ein kostnad på rundt rekna 3,8 milliardar kroner av eit forventa bruttonasjonalprodukt (BNP) i Noreg på 3.781 milliardar kroner i 2020.

Finansdepartementet understrekar at det er snakk om ein delanalyse som er avgrensa til å sjå på dei isolerte konsekvensane av redusert eksport frå Noreg i eit scenario der etterspurnaden i Europa fell på grunn av «no deal».

Departementet bygger vidare på utrekningar frå OECD der det blir anslått at Storbritannias BNP ved «no deal» kan bli rundt 2 prosent lågare enn elles i 2021. Mesteparten av denne effekten blir venta i 2020.

OECD anslår vidare at BNP i eurosona ved «no deal» kan bli 0,5 prosent lågare i 2021 enn han elles ville ha vore.

(©NPK)