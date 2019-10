256 millionar til breibandutbygging

innenriks

– Tilgang til internett er viktig for å skape nye arbeidsplassar og for å tilby betre offentlege tenester. Ferske tal viser at breibandpolitikken til regjeringa verkar. Heile 86 prosent av norske husstandar har no tilgang til høgfartsbreiband. Det er gledeleg, men vi vil vidare – og derfor foreslår regjeringa å løyve eit rekordstort breibandtilskot i 2020, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringa vil løyve 256 millionar kroner til formålet.

Totalt blir det foreslått å løyve over 700 millionar kroner til nye digitaliseringstiltak i statsbudsjettet.

Dette inneber mellom anna 30 millionar til elektronisk saksbehandling i straffesakskjeda for å gjere justisforvaltninga meir effektiv og 8,6 millionar kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheits arbeid med å legge til rette for innføring av 5G. Det blir òg foreslått 131 millionar til arbeidet med ei nasjonal helseanalyseplattform.

