Analytikarar positivt overraska over oljepengekuttet til regjeringa

Regjeringa overraska med å kutte ned på oljepengebruken i forslag til statsbudsjettet for neste år frå 246,2 milliardar kroner i år til 243,6 milliardar kroner til neste år. Det gir ein såkalla negativ budsjettimpuls, som betyr at regjeringa ønsker å roe ned temperaturen i norsk økonomi noko.

– Budsjettet strammar litt meir til enn vi hadde trudd på førehand, så vi er positivt overraska, seier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til NTB.

– Det var overraskande stramt, men reflekterer at det går godt i norsk økonomi, seier Nordea Markets-strateg Joachim Bernhardsen til e24.no

Det er første gong sidan Erna Solbergs mannskap tok over regjeringskontora i 2013 at det blir kutta i oljepengebruken, skriv nettstaden.

På veg mot overoppheting

Professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, Halvor Mehlum, seier det er fornuftig at regjeringa legg opp til å kutte oljepengebruken, sidan den økonomiske veksten går godt, og arbeidsløysa er venta å søkke ytterlegare.

– Det er interessant at dei held seg godt under handlingsregelen på 3 prosent, og det kjem nok av at oljefondet har vorte så stort. Norsk økonomi hadde ikkje tolt det om dei skulle brukt 3 prosent av fondet, så dette er eit heilt riktig budsjett, seier Mehlum.

– Det er òg bra at dei nyttar høvet til å la fondet vekse litt, fordi det er ikkje grunn til å tru at det vil vekse like mykje framover, påpeikar han.

DnBs Kyrre Aamdal peikar på at norsk økonomi faktisk kan vere på veg mot ei viss overoppheting.

– Venta vekst i norsk økonomi er på 2,5 prosent, som er høgare enn trend-veksten, og vi ser ein vidare nedgang i arbeidsløysa. Då er det bra at dei er tidleg ute og strammar til, slik at dei ikkje kjem i ein situasjon der dei må stramme meir brått til, seier han.

Aamdal seier DNB i forkant trudde på ein høgare oljepengebruk sidan oljefondet har vakse betrakteleg det siste året, og fordi ein antok at dei fire regjeringspartia fort ville ty til meir pengebruk for å løyse opp i prioriteringskonfliktane seg imellom.

– Derfor er vi positivt overraska, seier han.

LO og NHO fornøgde

Overfor NRK understrekar Dørum at dei økonomiske utsiktene er blant dei høgaste som er lagt fram.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO synest nøkkeltala ser «relativt greie ut».

– Dei er baserte på noko optimistiske prognosar, men er godt innanfor feilmarginen vi må rekne med. Noko mindre oljepengebruk trur eg står seg godt i dagens situasjon. Det som er viktig, er korleis vi bruker oljepengane for å få mest mogleg sysselsetjing, seier Bjørnstad.

