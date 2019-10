Budsjettlekkasje: 40 millionar kroner meir i pressestøtte

innenriks

– Støtta til norske medium har aldri hatt ein sånn auke som han har hatt det siste året, og eg trur ein skal leite lenge for å finne ei kraftigare satsing på medium enn den vi legg opp til no, seier kulturminister Trine Skei Grande (V) til Medier24.

Etter fjorårets budsjettforhandlingar vart det foreslått ein auke på 5 millionar, etter at det først vart foreslått at støtta vart frosen på 313 millionar kroner. No skal støtta aukast med 40 millionar til 358 millionar kroner.

Den direkte mediestøtta skal samlast på éin post i budsjettforslaget.

10 av dei ferske millionane er ei justering som følgje av prisvekst, og det er òg lagt inn ei formulering om å justere for pris- og lønnsvekst i perioden 2020 til 2022.

Innovasjonsstøtta, som tar sikte på å gjere overgangen til det digitale enklare, skal aukast med 10 millionar i 2019 til 20 millionar i 2020.

– Vi gjennomfører det vi sa vi skulle i mediestøttemeldinga: Vi doblar innovasjonsstøtta og aukar mediestøtta kraftig i åra framover, seier Grande til nettstaden.

