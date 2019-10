Dårleg nytt for brusprodusentane: Sukkeravgifta består

innenriks

Etter det NTB kjenner til, blir sukkeravgifta på ikkje-alkoholhaldig drikke tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget.

– Sjølv om grensehandelen og tapet av norske arbeidsplassar som følgje av dette er rekordhøgt, nektar regjeringa å legge om avgiftspolitikken som medverkar til denne utviklinga, seier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Stor auke i grensehandelen

Tal frå SSB viser at grensehandelen no er oppe i 16,6 milliardar kroner i året – ein auke på 1,5 milliardar frå fjoråret. Bryggeri- og drikkevareforeningen har tidlegare gitt uttrykk for håp om kutt i avgifta slik at norsk brus blir billegare.

– Vi håper at regjeringa har fått med seg at det er sett stadig nye rekordar i grensehandel, og at konsekvensane av den avgiftsauken dei innførte nyleg, ikkje går over. Dei blir berre forsterka, sa leiar Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NTB førre veke.

Sukkeravgifta vart ved inngangen til 2018 auka med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer. Etter massiv kritikk frå næringa, gjekk regjeringa i fjor haust inn for å reversere avgiftsauken på sjokolade- og sukkervarer.

– Sjokkavgift

Men avgiftsauken på alkoholfrie drikkevarer stod framleis urørt. Ei «sjokkavgift», ifølgje Gjelsvik.

– I fjor sa regjeringa at ein ikkje ønskte å gjere noko med sukkeravgifta på brus før ein hadde meir kunnskap om konsekvensane. No står konsekvensane for alle å sjå, og likevel held ein på sjokkavgifta, seier Gjelsvik.

Ifølgje Sp-toppen lyttar ikkje regjeringa «verken til folk eller næringsliv», og dermed taper dei som opplever at «arbeidsplassen i praksis blir flytta til Sverige».

– Og dei blir det altså stadig fleire av, understrekar Gjelsvik.

