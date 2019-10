Grande vil tvinge Netflix og HBO til å lage norske filmar og TV-seriar

innenriks

– I statsbudsjettet vil vi no foreslå å innføre eit krav til alle som leverer strøymetenester i Noreg at ein viss del av det dei leverer skal vere norske produkt, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til NRK.

Det betyr at Kulturdepartementet vil forplikte strøymetenestene til å investere i seriar som «Beforeigners» og «Lilyhammer».

Tidlegare fekk staten store inntekter gjennom avgifter på DVD-salet, som igjen vart vidaresendt til produsentane. Ifølgje NRK har over to milliardar kroner flytta seg frå DVD-sal over til strøymetenestene dei siste ti åra.

Med kravet om ein norskdel har Grande altså droppa ein modell med strøymeavgift.

– Eg har ikkje gått inn for ei avgift, fordi det ville vore meir inngripande overfor aktørane. Dei ville ha måtta overføre pengar til staten som deretter ville vorte fordelt etter andre kriterium og prioriteringar enn dei som betaler avgifta ville ha lagt opp til, seier Grande til Kampanje.

Før endringa kan tre i kraft, må kringkastingslova endrast og bli send ut på høyring. Det er førebels ikkje bestemt kor stor norskdel Kulturdepartementet vil krevje.

