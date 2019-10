Jensen vil ruste Noreg for økonomisk uvêr

innenriks

Regjeringa foreslår neste år å bruke 2,6 milliardar kroner mindre enn i fjor. Det inneber eit uttak på 2,6 prosent av verdien på oljefondet (Statens pensjonsfond utland). Regjeringa ligg dermed godt under handlingsregelen på 3 prosent.

Finansminister Siv Jensen (Frp) opna finanstalen på Stortinget med å erklære at det går godt for norsk økonomi, men minte om at den usikre situasjonen i verda. Handelskonflikten mellom USA og Kina og uvissa knytt til Brexit kan få følgjer også for oss, påpeika ho.

– Det er mange lyspunkt, men vinden som blæs over verdsøkonomien, kan auke i styrke og bli ein storm, sa Jensen.

– Høgare skatt er ikkje berre eit dårleg svar på utfordringane som ligg føre oss. Det er ikkje-svar, sa ho.

– Gode rammer for næringslivet

For ein liten økonomi som Noreg er det ikkje noko alternativ å skalke lukene, understreka finansministeren. Lågare oljepengebruk gir såkalla negativ budsjettimpuls, noko som betyr at ein roar ned temperaturen i norsk økonomi.

Målet er å gi gode rammevilkår for næringslivet. Jensen peika på at det viktigaste tiltaket er å sørge for at så mange som mogleg er i arbeid.

– Derfor er kvar einaste nye arbeidsplass viktig, sa ho.

Berre det siste året er 50.000 fleire personar komne i jobb – fire av fem i privat sektor. Den registrerte arbeidsløysa har ikkje vore lågare på ti år.

– Tilsniking

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen meiner likevel regjeringa ikkje viser det fulle bildet ved å trekke fram lågare oljepengebruk. Grunnen er at ho samtidig legg opp til ein stor eingongsinntekt for uselde klimakvotar, som var akkumulerte i perioden 2013–2018. Regjeringa har budsjettert med 8,3 milliardar kroner i inntekter.

– Det ein gjer, er å finansiere mykje med sal av kvotar. Viss ein fjernar dette salet, blir det meir eit nøytralt budsjett enn negativ impuls. Så det er ei lita tilsløring av oljepengebruken, seier Gabrielsen.

Positivt overraska

Marknaden reagerte positivt overraska på nyheita om meir moderat oljepengebruk. Strammare budsjett enn venta, men det reflekterer at det går godt i norsk økonomi, lydde reaksjonane frå analytikarar.

Det er første gong sidan Erna Solbergs regjering tiltredde i 2013 at oljepengebruken blir kutta.

I marknaden var det fleire som på førehand hadde venta at dei fire regjeringspartia ville ty til meir pengebruk for å løyse opp i prioriteringskonfliktar seg imellom.

Klima og usosiale kutt

Regjeringa får samtidig kritikk frå opposisjonen og frå LO for å legge opp til usosiale kutt. Budsjettet skaper auka avstand mellom dei som står innanfor og utanfor arbeidslivet, lyder kritikken.

Jensen svarer at det alltid må lønne seg å jobbe, og påpeikar at regjeringa har starta ein inkluderingsdugnad med mål å få fleire inn i arbeidslivet.

– Vi må vakte oss for at tryggingsnettet ikkje blir så finmaska at folk set seg fast i det. Å auke stønadene er ikkje eit svar, det er å gi opp, seier ho.

Regjeringa er dessutan altfor puslete i klimapolitikken, meiner opposisjonen. Arbeidarpartiet, MDG og SV meiner at klimakutta langt frå er gode nok.

– Det blir ikkje kutta i nærleiken av det som er nok, for å nå klimamåla for 2030, og det er lite her som får i gang eit grønt, rettferdig skifte som vernar arbeidsplassar i framtida, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– Utrekningane deira i år for budsjettet for neste år er kutt på 18,8 prosent innan 2030. Det er nesten akkurat like ille som i fjor. Det er langt under halvparten av det regjeringa sjølv har lova verdssamfunnet og eigne veljarar, seier MDGs Une Bastholm.

(©NPK)