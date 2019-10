KLP ekskluderer fem oljesandselskap

innenriks

Frå no av vil ikkje KLP investere i selskap som har over fem prosent av inntektene sine frå oljesand.

Det kjem etter at dei i mai valde å droppe investeringar i kolselskap.

– Vi held fram å redusere eksponeringa mot selskap som er involverte i aktivitetar som ikkje er i tråd med togradarsmålet frå Parisavtalen, og vel no å gå heilt ut av oljesand. Utvinning av oljesand er like skadeleg for klima og miljø som kol. Ved å vere heilt fri for kol og oljesand sender vi eit sterkt signal om kor viktig det er å skifte frå fossil til fornybar energi, seier Marte Siri Storaker, rådgivar for ansvarlege investeringar i KLP Kapitalforvaltning, i ei pressemelding.

KLP skriv at grunnen til at dei har sett grensa for inntektene frå oljesand til fem prosent, er at det er vanskeleg å ha nøyaktig informasjon frå selskap om alle inntekter under dette nivået til kvar tid.

Selskapa som no blir stengde ute, er Cenovus Energy, Suncor Energy, Imperial Oil (CompagniePetroliere Imperiale LTEE), Tatneft' PAO og Husky Energy Inc.

