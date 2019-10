Noregs nye redningshelikopter lèt framleis vente på seg

innenriks

Noreg har vedtatt å kjøpe 16 nye helikopter av typen AW101, og desse skulle vere operative innan 2020. Prislappen er 12,1 milliardar kroner.

Dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyste i 2018 at det første helikopteret skulle vere i drift i byrjinga av 2019.

Det siste av dei 50 år gamle Sea King-helikoptera skulle ifølgje han vere erstatta innan 2021, men slik går det ikkje.

Forseinkingane har vore mange, og dagbøtene til Leonardo Helicopters byrja alt i 2018.

I forslaget til statsbudsjettet for neste år går det fram at det første AW101-helikopteret tidlegast vil bli sett i drift i første halvår neste år, og at det deretter vil ta minst to år før dei resterande er i drift.

Dei aldrande Sea King-helikoptera, som justiskomiteen på Stortinget alt i 2002 omtala som svært gamle og kravde utfasing av, må dermed haldast i lufta til då.

(©NPK)