Ofrar skattekutt for samferdsel, politi og forsvar

– Det er konsekvensen av eit stramt budsjett. Vi prioriterer det vi meiner er viktigast for neste år, nemleg samferdsel, forsvar og politi, seier Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

Regjeringa vil bruke nesten 61 milliardar kroner på Forsvaret og 75,4 milliardar til samferdsel neste år. Også politiet får auka løyvingar.

– Men er du fornøgd med at det ikkje kjem nye skattekutt neste år?

– Eg skulle veldig gjerne hatt fleire skattelettar. Men samla sett er skattane reduserte med 25,5 milliardar kroner sidan 2013. Så om ein tar eit lite år utan og kjem tilbake i 2021 med nye skattelettar, skal eg vere fornøgd med det.

– Du lovar nye kutt då?

– Eg håper vi kjem sterkare tilbake.

Stramt budsjett

Regjeringa fekk måndag skryt frå analytikarar for at budsjettet blir halde stramt med omsyn til oljepengebruken, som blir trekt noko ned samanlikna med inneverande år.

Det går bra i norsk økonomi, noko som reduserer behovet for å stimulere økonomien i form av skattelettar og ekspansiv finanspolitikk.

Då finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte budsjettet, viste ho til skattegrepa regjeringa har tatt tidlegare år. Mellom anna er skatten på alminneleg inntekt redusert frå 28 til 22 prosent.

– Neste år vil ein vanleg familie med to fulltidsinntekter betale 9.000 kroner mindre i skatt enn i 2013, sa ho i finanstalen.

I dei første åra sine sørgde Solberg-regjeringa både for å fjerne arveavgifta og gjere solide kutt i formuesskatten, noko ho har fått massiv kritikk for.

«Andre ting»

Heilt fritt for skattekutt er likevel 2020-budsjettet ikkje. Minstepensjonistar vil, sidan dei ikkje betaler skatt, spare 3.000 kroner på at NRK no skal finansierast over statsbudsjettet.

Høgres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser at tida for skattekutt no er forbi.

– Vi er ikkje ferdige med det, og det er nokon lettar no òg, på skattefunn og opsjonsskattlegging, seier han til NTB.

– Men det er heilt openbert at dette er eit budsjett der vi har prioritert andre ting, legg Asheim til.

Han trur næringslivet i budsjettet for neste år er vel så opptatt av at regjeringa held igjen på pengebruken og ikkje set rente og kronekurs på spel, som av skattelette. Det trur han òg Høgre-folk flest er fornøgde med.

– Så kjem det jo eit budsjett til før valet i 2021. Akkurat i år var det andre tiltaket som var viktigare, ikkje minst å halde att på pengebruken.

Kostbare KrF-sigrar

At KrF kom inn i regjeringa i januar, gjer at det for første gong sidan 2013 er ei fleirtalsregjering som legg fram eit budsjettforslag.

KrF har mellom anna fått gjennomslag for å auke barnetrygda med 3.600 kroner i året for barn opp til seks år frå 1. september 2020, eit kostbart tiltak som legg beslag på mange budsjettkroner. Det gjer òg bistandssatsinga som KrF ivrar for å halde oppe.

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug meiner budsjettet for neste år viser at praten frå regjeringa om tøffare tider i norsk økonomi og hardare prioriteringar ikkje berre er politiske festtalar, men også blir følgt opp konkret.

– Gjennom ein nøktern oljepengebruk bidrar vi til at presset i økonomien ikkje blir for sterkt. Det er viktig for konkurransekraft og vidare vekst. Ein solid økonomi er grunnlaget for velferda, seier han.

