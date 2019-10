Politiet får fleire årsverk

innenriks

Slik vil regjeringa nå målet om to politiårsverk per 1.000 innbyggarar neste år. Justisdepartementet opplyser at 170 nyutdanna politistudentar kan tilsetjast neste år, ut over dei som erstattar avgangar i etaten.

I tillegg vil regjeringa løyve 150 millionar kroner som følgje av heilårsverknaden av nye politistillingar i 2019.

Politiet får til saman om lag 350 millionar kroner, og regjeringa vil gi politidistrikta større økonomisk handlingsrom.

Det ligg òg ei forventning i budsjettet om at politiet skal effektivisere i 2020.

(©NPK)