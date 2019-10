innenriks

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringa å innføre faste satsar for støtte til barnebriller. For ordinære briller blir satsen sett til 1.200 kroner, medan satsen for ekstra tilpassa briller blir sett til det dobbelte, 2.400 kroner.

Tiltaket blir anslått å gi ei innsparing på 122 millionar kroner.

Ifølgje regjeringa har utgiftene til støtte til barnebriller auka kraftig dei siste åra.

(©NPK)