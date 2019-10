Ropstad reagerer på barnevernsavsløring

innenriks

Fleire barnevernsleiarar i fleire store kommunar sa til VG søndag at ei rekke barn har vorte plassert åleine under såkalla «einetiltak» i strid med dei faglege råda deira.

– Det burde ikkje skjedd. Vi meiner at det i dei fleste tilfella vil vere best å bu saman med andre barn. Berre i dei mest alvorlege tilfella, der det er nødvendig, bør einetiltak brukast, seier Ropstad i ein VG-artikkel måndag.

Mellom anna har Stavanger kommune dei siste fem åra hatt 22 barn som har budd isolert frå andre barn. 17 av barna skulle aldri budd slik, meiner kommunen, medan éin ønskte det sjølv. I Bergen kommune har 24 barn hatt einetiltak mellom 2014 og 2018.

Ropstad trur at ei av årsakene til auken av praksisen frå då han sjølv var i justiskomiteen og jobba med det, er at barn ikkje skal fengslast. Det betyr nedgang der, men òg at det blir større utfordringar andre stader, seier han.

– Vi har no fullt trykk på å gjere barnevernet betre, og gi eit betre tilbod til dei barna som treng det aller mest, seier Ropstad.

