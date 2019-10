Siv Jensen: Høgare skatt er eit ikkje-svar

innenriks

– No skal eg eigentleg starte med å fortelje kor bra det går i norsk økonomi, innleidde finansministeren talen i Stortinget måndag formiddag.

Mellom anna trekte ho fram låg arbeidsløyse.

– Men det er ikkje sjølvsagt at det er slik, la Jensen til.

Brexit og handelskonflikt

Ho minte om den uvisse økonomiske situasjonen i verda, med handelskonflikten mellom USA og Kina, og dessutan brexit.

I Noreg trengst det at flest mogleg er i jobb, trekte Jensen fram.

– Derfor er kvar neste nye arbeidsplass viktig, sa ho.

– Vi må gjennomføre reformer som gir oss meir velferd for mindre pengar, og vi må få fleire til å delta. For det er nemleg ikkje noko alternativ å auke skattenivået slik nokon tar til orde for. Eg har framleis til gode å møte éi bedrift som ønsker seg høgare skatt. Eg har òg til gode å møte nokon som seier at dei vil jobbe meir viss staten tar ein større del av lønna hans eller hennar, talte finansministeren.

Lågare skattar

Ho understreka at ein familie med fulltidsinntekter vil få 9.000 kroner i skattelette neste år med forslaget til statsbudsjett. Som det har komme fram i lekkasjar, vil regjeringa senke den maksimale grensa for eigedomsskatt frå 7 til 5 promille neste år – og vidare til 4 promille året etter.

– Høgare skatt er ikkje berre eit dårleg svar på utfordringane som ligg føre oss. Det er ikkje-svar. Regjeringas svar er å få fleire i jobb, sa finansminister Siv Jensen.

