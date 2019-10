Sjåfør tiltalt for køyring i amfetaminrus etter dødsulykke i Nordfjord

innenriks

25. februar neste år startar rettssaka i Sogn og Fjordane tingrett mot mannen i 50-åra som er tiltalt for aktlaust drap på to kvinner tredje juledag i fjor. Det er sett av fire dagar til rettssaka.

63 år gamle Anne Elise Sæthre og 57 år gamle Marit Johanne Røed Sundal vart påkøyrd og døde då var ute på ein kveldstur på ein gangveg langs riksveg 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Nordfjord.

I april i år vart det klart at mannen også hadde vorte sikta for køyring i ruspåverka tilstand, men ifølgje tiltalen som no finst, er det klart at påtalemakta meiner at mannen også køyrde medan han var påverka av amfetamin og klonazepam.

Det var Bergens Tidende som først omtalte tiltalen.

Mannen er tiltalt for aktlaust drap, farleg køyring, køyring i ruspåverka tilstand og bruk av narkotika.

Ifølgje tiltalen meiner statsadvokat Kristine Herrebøden at mannen køyrde ei strekning på rundt tre mil før ulykka skjedde.

Advokat Oscar Ihlebæk, som forsvarar bilføraren, seier til Bergens Tidende at klienten er kjent med tiltalen.

– Eg held meg til det han har forklart til politiet, og overfor politiet har han ikkje erkjent straffskuld. Eg har ikkje kunnskap om at klienten min har noka anna oppfatning av saka i dag, seier Ihlebæk.

