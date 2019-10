Statsbudsjettet: Lågare vekst i aktiviteten ved sjukehusa

innenriks

Pengane skal mellom anna brukast til å få ned ventetida og til investeringar i nye sjukehusbygg. På same tid legg regjeringa opp til ein vekst i aktivitetane på sjukehusa på 1,5 prosent, mot 1,7 prosent i budsjettet for 2019.

Det reagerer opposisjonen på.

– Vi forventa ikkje at aktivitetsnivået til sjukehusa skulle auke, men heller ikkje at dei skulle minke. Det er oppsiktsvekkjande at dei legg opp til så låg vekst, seier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, til VG.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol meiner førsteinntrykket av helsebudsjettet er nedslåande.

– Det blir lagt opp til nye kutt i sjukehusa, som framleis er kronisk underfinansiert, seier ho til avisa.

Også den kommunale helse- og omsorgstenesta får ei lågare løyving i 2020 enn i 2019 med eit kutt på 2,1 prosent.

På same tid foreslår regjeringa å setje av 3,6 milliardar kroner til å bygge 2.000 nye heildøgnsplassar i sjuke- og omsorgsheimar.

(©NPK)