Bruun-Hanssens superforsvar krev milliardsatsing

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overleverte tysdag sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H).

Der kjem han med ei dyr ønskeliste til politikarane.

Forsvarssjefen signaliserer samtidig at det er uforsvarleg å vidareføre Forsvaret etter opptrappingsplanen i dag. Forsvaret er ifølgje han allereie «under minimum» etter tapet av fregatten Helge Ingstad, og vedtatte planar styrker ikkje forsvarsevna nok.

– Vi løyser ikkje dei oppgåvene vi er gitt på ein truverdig måte med forsvaret no, seier Bruun-Hanssen til NTB.

Fire modellar

I rådet skisserer forsvarssjefen opp fire alternative ambisjonsnivå for utviklinga vidare. Han seier han kan stå inne for alle fire, men er tydeleg på at han føretrekker å gå til det dyraste alternativet.

– Alternativ A er tilrådinga mi, sa Bruun-Hanssen til forsvarsministeren då han presenterte rådet.

Slik er modellane til forsvarssjefen:

* Alternativ A: Det øvste ambisjonsnivået vil møte Noregs tryggingsutfordringar både når det gjeld volum, slagkraft og breidde. Men det er dyrt og krev altså pengebruk godt over 2 prosent av BNP. Forsvarsbudsjetta vil i denne modellen måtte auke med 25 milliardar kroner frå 2020 til 2028.

* Alternativ B: Her blir ambisjonsnivået nedjustert til ei styrking på utvalde område, i praksis enten hæren eller sjøforsvaret. Her blir forsvarsbudsjetta auka med 20 milliardar kroner frå 2020 til 2028.

* Alternativ C: Her legg Noreg vekt på å styrke Natos kollektive forsvar. Prisen er 15 milliardar kroner.

* Alternativ D: Det minst ambisiøse nivået vil ifølgje forsvarssjefen gi eit forsvar som er tilpassa nasjonal evne. Dette vil krevje 12 milliardar kroner ekstra.

Skyv på NATO-krav

Det fagmilitære rådet vil no bli eit viktig grunnlagsdokument for arbeidet med Forsvarets neste langtidsplan. Han skal bli lagd fram for Stortinget til våren, og vanskelege politiske diskusjonar om våpeninvesteringar og kostnadsnivå er truleg i vente.

Eit viktig bakteppe for rådet er Natos krav om at forsvarsløyvingane skal gå opp mot 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) innan 2024.

Noreg bruker i dag 1,8 prosent på forsvar, og Bruun-Hanssen stadfestar overfor NTB at vi med alternativ A vil ligge over 2 prosent på sikt.

Men han kan ikkje fastslå at toprosentmålet allereie blir oppfylt i 2024. Opptrappingsplanen vil først seinare gi full utteljing.

– Eg har fått ei ramme på åtte år for når vi skal ha tinga i mål, seier Bruun-Hanssen.

Ønskeliste

I alle sine fire modellar ønsker Bruun-Hanssen seg ein vesentleg auke i talet på tilsette og soldatar, både for å styrke slagkraften og reaksjonsevna og for å sikre ein reserve som kan gi Forsvaret auka uthald.

Han vil ikkje legge ned nokon av basane Noreg har i dag.

For å erstatte den forliste fregatten Helge Ingstad og for å styrke Noreg til havs ber han om to til fire nye fregattar.

Eit anna spørsmål er helikopter. Også der foreslår forsvarssjefen å kjøpe meir, men mengd og type avheng av kva ambisjonsnivå politikarane går inn for.

I tillegg ligg ei betydeleg satsing på cyberforsvar inne i dei fire modellane.

