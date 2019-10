Framleis ingen svar om finansiering av CO2-handtering

innenriks

Olje- og energidepartementet har vedtatt å gå vidare med forprosjekt til to fullskalaanlegg for fangst av CO2 og forhandlar no med moglege industripartnarar.

Viktige føresetnader, som finansiering av prosjekta, er likevel ikkje avklarte, påpeikar Riksrevisjonen.

– Vi har følgt satsinga til styresmaktene på CO2-handtering sidan 2013 og har vedtatt å følgje saka vidare, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Manglande framdrift

– Spesielt vil vi følgje med på avklaringane rundt finansieringsmodellane, som er avhengig av vedtak både i Stortinget og hos private aktørar, seier han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidlegare kritisert regjeringa for manglande framdrift i arbeidet med å avklare finansieringsmodell for dei to anlegga og har konkludert med at dette har skremt kommersielle aktørar frå å gjere investeringsvedtak.

Langt fram

Stortingets mål var opphavleg at det eine av anlegga skulle stå ferdig innan 2020, men det er framleis langt fram.

For tre år sidan sa dåverande olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) at eit vedtak om investering skulle gjerast våren 2019.

Riksrevisjonen konstaterer no at ei slik avgjerd først kan bli tatt i 2020 eller 2021. Eit fullskala anlegg vil dermed tidlegast kunne stå ferdig i 2024–2025.

Ifølgje førebelse utrekningar vil det koste mellom 9 og 11 milliardar kroner å bygge heile kjeda frå fangstanlegg til lagring. Dei årlege driftskostnadene blir rekna til 300–500 millionar kroner.

