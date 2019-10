Framleis ordførarkaos i 16 kommunar

innenriks

Spesielt i Kristiansand har det vore politisk kaos etter at Demokratane gjorde eit kjempebyks under kommunevalet og fekk inn ti representantar. Kaoset vart ikkje mindre av at fire representantar frå partiet har meldt seg ut og no opptrer som uavhengige.

Ole Magne Omdal i Senterpartiet var nær ved å få fleirtal som ordførar – noko som var spesielt med tanke på at han ikkje er ordførarkandidat for sitt eige parti. Med støtte frå partia på borgarleg side, inkludert dei seks attverande frå Demokratane, kunne han likevel bli vald, men tysdag ettermiddag vart det klart at det vart Ap som fekk ordføren.

Jan Oddvar Skisland i Ap blir ordførar i sørlandsbyen etter at Sp støtta kandidaturet hans og ikkje sin eigen partifelle, Omdal. Årsaka til dette var at Sp hadde ein annan ordførarkandidat frå eigne rekker, men at Omdal fekk tilbod om ordførarvervet frå den borgarlege sida.

– Vi har underteikna ein avtale, og vi blir i samarbeidet, seier Sps forhandlingsleiar Kjell Eirik Haavold til Fædrelandsvennen. Det formelle valet skjer under bystyremøtet onsdag.

I Dovre har Ap vore i samtalar både med Sp og Dovrelista. Styret ønsker nemleg å samarbeide med Sp, medan mange av medlemmene ønsker eit samarbeid med Dovrelista. Her blir det heile truleg ikkje avgjort før 21. oktober.

I Nittedal ønsker ikkje Ap å samarbeide verken med MDG eller Sp og har i staden søkt til SV, V, KrF, Frp. Det konstituerande møtet er først 28. oktober.

Dei andre kommunane som enno ikkje er ferdige med samtalar og ordførarval, er Bergen, Brønnøy, Gamvik, Halden, Hamarøy, Hattfjelldal, Kautokeino, Kvænangen, Lurøy, Lyngen, Oslo, Ringerike, Saltdal og Vestre Toten.

