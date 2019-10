Grøn Ungdom meiner moderpartiet bør stille mistillitsforslag mot regjeringa igjen

innenriks

– Erna Solberg vedgår at klimamåla for 2020 ikkje blir nådde. Det er å innrømme at ein ikkje har politikk som løyser den største utfordringa i vår tid. Det er å ikkje ta dei tusenvis av klimastreikarane på alvor, og det er alvorleg nok til å krevje at regjeringa går av, seier Teodor Bruu, nasjonal talsperson for Grøn Ungdom, i ei fråsegn.

Han seier at ungdomspartiet forventar at MDG fremmar mistillit mot alle regjeringar som legg fram eit statsbudsjett som ikkje tar dette klimaansvaret.

– Då Erna Solberg tok over som statsminister, hadde vi 18 år på oss. No er seks av dei brukte opp på å ikkje handle i det heile. Vi har dårleg tid. Regjeringar som ikkje leverer på klima, bør ikkje ha tillit, seier han.

MDG fremma i fjor eit mistillitsforslag mot regjeringa for ikkje å ha følgt opp Stortingets vedtak om klimakutt og dessutan for å bryte med intensjonane i klimalova som vart vedtatt i 2017. Det fekk berre støtte av Raudt.

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm kom i Stortinget med knallhard kritikk av klimapolitikken i budsjettet i samband med budsjettforslaget.

