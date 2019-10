Kommunestyret i Evenes godkjenner valet trass mange avvik

innenriks

Eit fleirtal på 13 av medlemmene i kommunestyret stemte for å godkjenne valet under det første konstituerande møte tysdag.

Nordlandskommunen Evenes vart sett ettertrykkeleg på kartet etter kommunestyre- og fylkestingsvalet. Ei rekke feil og avvik, inkludert tolv stemmer utan offentleg stempel og elleve stemmer fleire enn det var kryss i manntalet, vart avdekt i kjølvatnet av valet.

Det nye kommunestyret i kommunen valde tysdag likevel å godkjenne valet sjølv om valstyret til kommunen opphavleg hadde innstilt på at valet måtte bli underkjent. Sidan innstillinga har likevel eit fleirtal av valstyret, inkludert ordførar Sisilja Viksund (H), snudd i saka.

Viksund uttalte at ho og eit fleirtal av valstyret endra meining etter at Valdirektoratet gjorde dei oppmerksame på at dei ikkje hadde heimel til å underkjenne valet. Dette fordi feila og avvika ikkje har ført til endring i mandatfordelinga eller ikkje har vore mogleg å rette opp.

– Det har vore gjort mange feil, og det har vore tydeleg at administrasjonen ikkje har hatt gode nok kunnskapar om datasystemet vi bruker under valet. Men det er ingen ting som tyder på at noko er gjort med kunnskap og vilje, og det er ingen spor av juks, uttalte Viksund.

(©NPK)