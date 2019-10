LO bekymra for at Navs ressursar blir strekte

innenriks

– Vi ser dessverre at ein held fram å kutte blindt over heile linja. Det rammar Nav-kontora: Mangel på moglegheit til å få tett oppfølging er hovudårsaka til at så mange har vorte uføre, seier LO-leiar Hans Christian Gabrielsen.

Neste år vil ytterlegare 25.000 personar gå over på uføretrygd, ifølgje anslag i forslaget til statsbudsjett. Til saman vil då fleire enn 357.000 nordmenn vere uføre, og utgiftene vil overstige 100 milliardar kroner, skriv VG, som først omtalte tala.

– Det er ei utfordring. Det er derfor vi er så opptatt av å gjere noko med inngangen dit, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ber arbeidsgivarar stille opp

Tysdag møtte ho og finansminister Siv Jensen (Frp) partane i arbeidslivet for å diskutere forslaget til statsbudsjett.

Solberg forklarer auken med at mange går frå arbeidsavklaringspengar (AAP) til uføretrygd. Mange har falle ut av arbeidslivet, gått mange år på AAP – utan å få god nok oppfølging, erkjenner ho.

– Vi jobbar med partane i arbeidslivet og arbeidsgivarar rundt i Noreg for å få dei til å tilsette fleire med hol i CV-en. Det er heilt avgjerande. Det vanskelegaste for mange som går på AAP, er faktisk at dei ikkje finn ein arbeidsgivar som vil satse på dei, seier Solberg.

– Svekker Nav

I budsjettet for 2020 legg regjeringa opp til å halde fram avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma) med flate kutt i driftsbudsjetta til statlege etatar.

LO-meiner det går ut over Navs evne til å hjelpe dei som treng det, samtidig som regjeringa kuttar i ytingar for ei gruppe som allereie slit.

– Folk oppsøker ikkje AAP fordi det er eit karriereval. Dei gjer det fordi dei har eit behov, ein psykisk eller fysisk liding eller på ein eller annan måte har slite, droppa ut, falle ut, seier Gabrielsen.

– Når Navs ressursar blir strekte på den måten, så blir moglegheita svekt for den tidlege, tette oppfølginga. Ein burde ha byrja der, legg han til.

Vrir ressursane

Solberg seier kutta handlar om å digitalisere etaten slik at ein kan vri ressursane over til nettopp tettare oppfølging av jobbsøkarar. Ho viser til at det har vorte fleire tilsette i Nav.

– Vi frigjer tilsette internt i Nav til andre oppgåver, seier ho.

Regjeringa etterlyser samtidig at arbeidsgivarane må følgje opp. Dei siste åra har arbeidsgivarar vorte meir interessert i å ta inn personar som har falle ut, ifølgje finansminister Siv Jensen.

Samtidig varslar ho at det vil bli tatt i bruk fleire verkemiddel for å hjelpe ledige inn i jobb, til dømes å gjere det lettare å kombinere arbeid og utdanning.

Manglar folk

Det store problemet i næringslivet no er ein skrikande mangel på arbeidskraft, påpeikar NHO-sjef Ole Erik Almlid. Seks av ti bedrifter seier dei manglar kompetanse.

– Det er betre at arbeidsgivarane ringer Nav enn at dei ringer eit bemanningsbyrå for å hente arbeidskraft utanfrå, svarer Jensen.

Trass i høge uføretal, må vi ikkje gi opp – spesielt no som norsk økonomi er inne i ein oppgangskonjunktur, understrekar ho.

– Viss vi ikkje klarer å løyse dei strukturelle utfordringane i arbeidsmarknaden no som det går så bra, så kjem vi til å gjere den same feilen som vi har gjort så mange gonger før. Då held vi fram med eit stort utanforskap, seier Jensen.

