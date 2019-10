innenriks

Leivningane er no obduserte. Etterforskinga tyder på at fosteret har vore dødt i fleire år, og kan ha lege gøymt der like lenge, opplyser politiet i Harstad i ei pressemelding.

Funnet vart gjort 3. oktober i samband med omfattande oppussingsarbeid i huset. Politiet etterforska saka som eit mistenkeleg dødsfall.

