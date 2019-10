Markert fall på Oslo Børs

innenriks

John Fredriksen-reiarlaget Golden Ocean Group klatra mest blant dei mest omsette selskapa, med ein kursoppgang på 2,5 prosent. Tomra Systems vart dagens tapar med eit kursfall på 3,9 prosent.

Råvaresektoren utmerkte seg mest i negativ retning og enda med ein nedgang på 1,6 prosent. Shippingsektoren hadde ein oppgang på 1,3 prosent.

Oljeprisen fell

Prisen på nordsjøolje ligg på 57,73 dollar per fat tysdag ettermiddag. Det er over ein dollar lågare enn måndag ettermiddag. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) blir omsett for 51,99 dollar, som er halvannan dollar lågare enn måndag.

Tysdag svekte krona seg med 0,1 prosent mot euroen, og 1 euro kostar no 10,05 kroner. Krona svekte seg òg 0,1 prosent mot amerikanske dollar, og det inneber at 1 dollar kostar 9,14 kroner. Sist krona var så svak mot amerikanske dollar var i oktober 2000, då ein måtte ut med 9,29 kroner for ein dollar.

Markant fall i USA

På USA-børsane hadde den tonegivande S&P 500-indeksen rundt klokka 17.30 falle 1,2 prosent, medan Dow Jones hadde falle 1,2 prosent.

Dei viktigaste børsane i Europa hadde ein svak tysdag. I Frankfurt fall den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris sokk 0,8 prosent. Ved 17.30-tida låg FTSE 100-indeksen i London an til å falle 0,4 prosent.

I Asia avslutta Nikkei-indeksen i Tokyo med ein oppgang på 1 prosent, medan Hongkong-børsen enda med ein vekst på 0,3 prosent.

