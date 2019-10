Mattilsynet får kritikk for å la dyrelidingar gå føre seg for lenge

innenriks

– Riksrevisjonen meiner det er kritikkverdig at det tar for lang tid før kronisk dårlege dyrehald med fare for å bryte dyrevelferdslova fleire gonger, får ny inspeksjon av Mattilsynet. Det er etter Riksrevisjonens vurdering òg kritikkverdig at kronisk dårlege dyrehald får gå føre seg for lenge, skriv Riksrevisjonen i den årlege revisjonen sin for budsjettåret 2018.

Riksrevisjonen skriv òg at fleire alvorlege brot ikkje har vorte avdekt på grunn av sein oppfølging frå Mattilsynet, og at tilsynet ikkje har ein tilstrekkeleg opptrappande verkemiddelbruk for dei alvorlege sakene med brot på dyrevelferdslova.

Totalt får Mattilsynet kritikk på tre punkt:

* Mattilsynet har ikkje systematisert tilgjengelege data frå ulike kjelder, som til dømes kjøttkontrollen. Konsekvensen er at risikobildet ikkje blir dekkande, og grunnlaget for å risikobasere tilsynsverksemda blir dermed svakare.

* Det tar for lang tid før kronisk dårlege dyrehald med fare for å bryte dyrevelferdslova fleire gonger, får ny inspeksjon av Mattilsynet.

* Kronisk dårlege dyrehald får gå føre seg for lenge.

Dei tre punkta blir sett på som kritikkverdige, som er det minst alvorlege av dei fire kritikknivåa Riksrevisjonen brukar.

