Oljefondet skal investere i fornybar energiinfrastruktur

Finansminister Siv Jensen (Frp) gav i vår grønt lys for at Oljefondet kan gå inn i fornybar energiinfrastruktur, og no følgjer Noregs Bank Investment Management (NBIM) opp dette i strategiplanen for åra 2020 til 2022.

I strategiplanen, som vart lagt fram tysdag, heiter det at NBIM skal investere i unotert fornybar energiinfrastruktur. NBIM forvaltar Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet. Fondet vil særleg konsentrere seg om infrastruktur i Europa og Nord-Amerika. NBIM slår i strategien fast at dette grunnleggande vil betre forholdet mellom risiko og avkasting.

– Det primære investeringsfokuset vårt er vind- og solkraft. Vi vil fokusere på prosjekt med låg kraftprisrisiko, stabil kontantstraum og avgrensa risiko, heiter det.

NBIM vil favorisere aksjeinvesteringar og rundt 20 fagfolk skal jobbe med investeringane innan fornybar energi.

Målet er å investere om lag 1 prosent av fondet i unotert fornybar energi, noko klimastiftinga ZERO meiner er for lite.

– Moglegheita blir dessverre avgrensa av Finansdepartementets øvre ramme for desse investeringane som i vår vart sette til 120 milliardar. Denne bør hevast, seier Per Kristian Sbertoli, fagansvarleg for finans i ZERO.

