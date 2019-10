Politiet: Ikkje konkret mistanke om noko straffbart etter dødsfall i Svelgen

innenriks

– Per no er det ikkje konkret mistanke om noko straffbar. Ingen er mistenkte eller arresterte, seier politioverbetjent Espen Gulliksen, tenestestadsleiar i Bremanger, til Bergens Tidende.

Politiet kalla dødsfallet mistenkeleg og starta etterforsking då mannen vart funnen død på ein overnattingsstad i Svelgen i Bremanger i Sogn og Fjordane søndag.

Tysdag opplyser politiet at mannen no er obdusert og at pårørande er varsla. Politiet vil ikkje uttale seg om alder eller nasjonalitet på avdøde.

– Vi søker arbeidsro for å få gjort ein god del attståande etterforsking. Det er omstende vi ønsker å få svar på, seier Gulliksen til avisa.

