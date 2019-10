Røkke: – Han bad om «ti stille-pengar»

innenriks

Han sa mellom anna at 62-åringen hadde bede han om såkalla «ti stille-pengar» for å legge bort saka. Finansmannen ville vite korleis han skulle kunne bokføre dette.

Han sa òg at han hadde fått vite av tiltalte at dette ikkje kom til å døy bort i det stille.

– Og det ser ein i dag at det ikkje har gjort. Eg kjenner meg ikkje igjen denne røyndomsskildringa, sa 60-åringen.

Iversen er tiltalt for å ha prøvd å presse Røkke til å betale eit tosifra millionbeløp. Han er vidare tiltalt for å ha trua med å offentleggjere ufordelaktige opplysningar om finansmannen. Utpressinga skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Nekta for utpressing

62-åringen nekta for å ha prøvd å presse Røkke for pengar då rettssaka mot han starta i Oslo tingrett tysdag.

I dus grøn genser og blå skjorte og tyggande på ein tyggegummi sa den tiltalte 62-åringen med høg stemme til det fulltalige pressekorpset: – Ingen tar bilde av meg!

Seinare på dagen skifta han likevel meining og lét seg villig fotografere.

Då dommarfullmektig Ingvild Hachvaag Andersen ville vite kva yrke han har, svarte han: – Profesjonell gamblar.

Aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, seier til NTB at politiet vil gå gjennom forklaringa til tiltalte med tanke på ei mogleg vidare etterforsking. Noko av årsaka til dette er at Iversen har komme med utsegner i retten som påtalemakta berre har vore kjent med gjennom media.

– Skulle fjerne Tromsdal

Tiltalte starta med ei fri forklaring frå vitneboksen og gjekk kronologisk fram frå 2000, då han først fekk kontakt med Kjell Inge Røkke. Ifølgje Iversen skulle finansmannen ha gitt han eit tilbod på 100 millionar kroner for å fjerne Christer Tromsdal.

Grunnen var at han skulle ha eit lydopptak som Røkke oppfatta som svært skadeleg for han.

62-åringen sa at han fekk 100.000 kroner som låg gøymde under ei champagneflaske, i julepresang frå Røkke. Det verka då som ønsket om å fjerne Tromsdal ikkje lenger var aktuelt, men det viste seg, ifølgje Iversen, ikkje å vere tilfelle.

– Eg blir beden om å møte på hotellet Sube i St. Tropez. Der fekk eg ein pose med eit stort pengebeløp. Det var viktig å få Tromsdal vekk fordi han kunne øydelegge karrieren hans, forklarte han.

Det enda med at Iversen skaut Tromsdal i kneet i 2004, og Iversen vart arrestert av politiet etter sjølv å ha ringt dei. Han køyrde ut til Bygdøy og hadde tenkt å ta båten inn til byen, men båten gjekk ikkje. For å unngå å bli sett, gøymde han seg i nokre hagar i strøket og forklarte at han tenkte på Rune Rudbergs «Ut mot havet».

VG-artiklar

Det som ifølgje tiltalte løyste ut konflikten som no har hamna i rettssalen, var ein serie VG-artiklar i 2017. Der meiner han at han vart framstilt i eit dårleg lys av den tidlegare sambuaren til Røkkes ekskone.

Etter sist å ha hatt kontakt med Kjell Inge Røkke i 2005, møttest dei to igjen. Iversen forklarte at han gav Røkke eit tilbod på kortstokkar der det var skrive ned 2, 3 og 4 millionar og 3, 4 og 5 år. Om Røkke til dømes trekte 2 millionar og 3 år, måtte han betale «Jannik» 2 millionar kroner i 3 år.

– Røkke sa at det jo er ei direktørlønn, og at det var betre om vi brukte ein «ubehagelighetskonto» han hadde, sa Iversen.

I forklaringa si gjekk han òg laus på dei to profilerte advokatane John Christian Elden og Svein Holden. Særleg sistnemnde fekk gjennomgå verbalt, noko som fekk dommaren til å be tiltalte roe seg. Begge advokatane er kalla inn som vitne i saka.

– Dette er eit spel eg har vorte dratt inn i. Det er jo derfor eg sit her, sa Iversen og forklarte at han hadde dysleksi og ADHD.

