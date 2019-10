Tidlegare TV 2-tilsett dømt til fengsel for bedrageri

innenriks

I åra 2015 til 2018 tok sivilingeniøren ut store mengder teknisk utstyr som TV 2 betalte for, hovudsakleg lyd- og sceneutstyr, som led-skjermar. Han bestilte utstyret sjølv, skriv Bergensavisen.

Mannen var teknisk prosjektleiar for TV 2 i samband med flytting til nye lokale i Bergen og Oslo. Det var i samband med dette han bestilte utstyret. Mannen hadde næringsinteresser i private selskap som driv med utleige av teknisk utstyr og som omset for millionbeløp.

Underslaga skal ha gått føre seg i rundt fem år frå 2013 og til det vart avdekt i fjor sommar. Han tok ut utstyr til ein verdi av nærare 23 millionar kroner.

– Eg hadde i denne tida ei feilaktig villfaring i hovudet – via ein draum eller liknande – om at overtida kunne bli kompensert med å ta ut utstyr. I ettertid har eg innsett at dette var heilt feil, sa mannen i tingretten førre veke.

Aktor meinte at mannen kynisk utnytta at TV 2s rutinar var mangelfulle, noko retten sa seg samd i.

«Det at faktureringsrutinene i TV 2 medførte at bedrageriene kunne gjennomføres over en lengre periode og at dette utgjorde en svikt i de interne rutinene, er ikke et moment som retten finner formildende», heiter det mellom anna i dommen.

(©NPK)