Andøya i limbo i ny forsvarsplan

Tysdag la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd. Der kjem han med visjonen sin for korleis Forsvaret bør styrkast når neste langtidsplan for forsvarssektoren blir lagt fram neste år.

I rådet tar Bruun-Hanssen til orde for å behalde inntil fire flystasjonar som reservebasar: Andøya, Bodø, Værnes og Sola.

Forslaget får Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete til å reagere kraftig.

– For lokalsamfunnet på Andøya er dette det aller verste, seier Navarsete til NTB.

Vil ha omkamp

Senterpartiet vil no ha full omkamp om flystasjonen, som vart vedtatt nedlagt i 2016 trass i kraftige protestar lokalt.

Navarsete meiner tapet av aktiviteten ved flystasjonen allereie har vore eit hardt slag for Andøya. Men viss området no skal behaldast som reservebase, vil lokalsamfunnet i tillegg bli røva frå moglegheita til å bygge ut ny næringsverksemd på dei frigjorde areala.

– For lokalsamfunnet er det ganske ille, seier Navarsete til NTB.

Ho meiner forslaget til forsvarssjefen dessutan rokkar ved det økonomiske reknestykket som låg bak nedlegginga og viser til førre langtidsplan frå 2016. Der vart det berekna at det ville koste 2,7 milliardar kroner å behalde Andøya som beredskapsbase.

Står i vegen

Fylkesrådsleiar Tomas Norvoll (Ap) i Nordland er samd i kritikken. Ifølgje han vil både Bodø og Andøya stå overfor betydelege utfordringar viss dei gamle flystasjonane skal behaldast som reservebasar.

– På begge desse plassane har ein jo sett for seg å kunne bruke arealet til sivil verksemd. I Bodø er det snakk om eit kjempestort prosjekt der ein ser for seg å bygge ein heilt ny bydel på dette området. Det blir avgrensa betydeleg viss Forsvaret skal vere så tydeleg til stades der, forklarer Norvoll og legg til at utfordringane i stor grad vil bli dei same på Andøya.

Han meiner rådet til forsvarssjefen stiller nedlegginga i eit underleg lys.

– Eg er heilt sikker på at det var ei galen avgjerd å legge ned Andøya, held han fast på.

