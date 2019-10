Ap får truleg ordføraren i Kristiansand

innenriks

Det vart avgjort på eit møte i Kristiansand Senterparti tysdag, melder Fædrelandsvennen.

– Vi har skrive under ein avtale, og vi blir i samarbeidet, seier Sps forhandlingsleiar Kjell Eirik Haavold til avisa.

Partiet kunne anten gå inn i eit sentrum – høgre-samarbeid der dei kunne få ordførarvervet, eller bli ein del av ein raudgrøn koalisjon, som partiet lenge har arbeidd for.

Gratulerer Skisland

Senterpartiet fekk 4,6 prosent av stemmene i Kristiansand, men har fått tilbod om leiarverv i både hovudutvalet for by- og tettstadutvikling og i hamnestyret. Ifølgje Fædrelandsvennen har partiet òg i den siste runden fått tilbod om leiinga i helseutvalet.

– Eg konstaterer at Senterpartiet valde å takke nei til å få ordføraren i Noregs femte største by. Dermed er det berre å gratulere og ønske Jan Oddvar Skisland lykke til, seier den noverande ordføraren i byen Harald Furre (H) til avisa.

Melde seg ut av Demokratane

Etter at Demokratane gjorde eit svært godt val og fekk inn ti representantar i bystyret, har det vore kaos i Kristiansand-politikken. Måndag vart det klart at fire av dei ti representantane melder seg ut av Demokratane på grunn av interne kranglar. Dei fire, som no er uavhengige representantar, støttar no den raudgrøne koalisjonen.

Til saman får dermed blokka, som består av Ap, MDG, Sp, SV, Raudt og Folkelista, 36 av 71 representantar i bystyret.

I bystyremøtet onsdag ettermiddag blir det endeleg klart om Jan Oddvar Skisland blir ny ordførar i byen.

– Vi er avhengige av at alle 36 representantar kjem seg på beina og stemmer i bystyret i morgon, men sjansane ser ganske gode ut no, sa Skisland til NRK tysdag.

