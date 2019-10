Ein person er arrestert i Snartemo-saka, ifølgje NRK

innenriks

NRKs opplysningar er ikkje stadfeste av politiet.

Politiet har kalla inn til pressekonferanse om saka onsdag klokka 12.

Tidleg søndag morgon 2. juni vart ei 28 år gammal kvinne funnen død på ein aud grusveg i Snartemo i Hægebostad kommune. Ei anna kvinne i 20-åra frå Litauen vart funnen hardt skadd.

Politiet meiner at dei to kvinnene vart påkøyrde, noko òg ein førebels obduksjonsrapport har vist. Den skadde kvinna har forklart at ho ikkje hugsar noko av hendinga.

Ei rekke personar er avhøyrde, og politiet beslagla òg fleire køyretøy i området.