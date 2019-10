Fleirtalet kasta styret i FNB Sandnes – styret nektar å gå av

innenriks

Eit fleirtal på 14 mot 10 stemte tysdag kveld for mistillit til styret, men styret nekta å trekke seg. Dei viste, ifølgje Stavanger Aftenblad, til FNB Sandnes' vedtekter.

– Dei noverande tillitsvalde valde, trass i mistilliten, å nytte seg av paragraf 3 i vedtektene som seier at dei «kan kreve å sitte i sine verv frem til 2023», og ønsker derfor ikkje på noverande tidspunkt å vike sete, heiter det i ei fråsegn frå styret via ein advokat.

Den tidlegare styreleiaren Bob Roth, som bad styret om å kalle inn til møtet, reagerte på at styret nekta å tre av.

– Det som har skjedd i dag, er uhøyrt. Vedtektene som vart laga, gjaldt for dei som deltok i fjor. Dei kan ikkje brukast på eit nytt valt styre, fordi vedtektene vart sett i fjor, sa han etter at møtet vart heva.

FNB-leiar Frode Myrhol seier at han ikkje er overraska over avgjerda til fleirtalet, men at han er sjokkert over at styret bruker vedtekter for å bli sitjande.

– Det høyrer ikkje heime nokon plass. Det er merkeleg at nokon som ikkje har tillit blant medlemmene i ein organisasjon påkallar seg retten til å sitje vidare, seier Myrhol.

