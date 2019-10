Mann arrestert og sikta for aktlaust drap og promillekøyring i Snartemo-saka

innenriks

– Mannen er sikta for aktlaust drap, aktlaus grov kroppsskade, brot på hjelpeplikta og promillekøyring, sa politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt under ein pressekonferanse onsdag formiddag.

Den sikta er ein mann i 20-åra frå Vest-Agder.

– Han er tidlegare avhøyrd i saka og vil bli avhøyrd vidare i dag. På bakgrunn av taktisk og tekniske undersøkingar meiner vi at vi har rimeleg grunn til mistanke, seier Rue.

Mannen vart arrestert onsdag morgon.

Ingen fleire arrestasjonar

– Bilen til den sikta er beslaglagt og blir vidare undersøkt. Vi kan ikkje sjå at det vil bli gjort ytterlegare arrestasjonar i saka, seier Rue.

Av omsyn til etterforskinga ønsker han ikkje å gi nærare opplysningar om mannen eller kva han førebels har forklart.

Tidleg søndag morgon 2. juni vart ei 28 år gammal fransk kvinne funnen død på ein aude grusveg i Snartemo i Hægebostad kommune. Ei anna kvinne i 20-åra frå Litauen vart funnen hardt skadd.

Politiet meiner at dei to kvinnene vart påkøyrde, noko òg ein førebels obduksjonsrapport har vist. Den skadde kvinna har forklart at ho ikkje hugsar noko av hendinga.

Dugnad

Dei to kvinnene hadde vore på dugnad for festivalen The Bivrost Gathering som seinare skulle vore arrangert i området, men som vart avlyst og deretter flytta til Kvinesdal på grunn av det som skjedde.

– Alt eg har å seie no er at eg er glad for at politiet ser ut til å ha hatt ei utvikling i saka, seier bistandsadvokat Jorunn Karin Ingebretsen.

Ei rekke personar er avhøyrde, og politiet har òg beslaglagt fleire køyretøy i området. Seinast i slutten av august beslagla politiet endå ein bil etter eit tips.

Politiet har fleire gonger bede bilføraren om å melde seg, men utan resultat.