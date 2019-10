Mann vart svindla for ein halv million kroner av verje – staten betaler erstatning

innenriks

Statens sivilrettsforvaltning har bestemt at den psykiske utviklingshemma mannen får ei erstatning på nær 500.000 kroner, ifølgje NRK.

Den yngre søstera til mannen, ei kvinne i 60-åra, var oppnemnt som verje. Mellom 2010 og 2016 underslo ho 598.000 kroner frå kontoen hans. Ho vart dømd i Sogn og Fjordane tingrett i mars.

Etter krav frå den nye verja til mannen og advokat, Anette Stegegjerdet Norberg, vart Fylkesmannen i Sogn og Fjordanes rolle i saka granska. I rapporten etter dette tilsynet vart det slått fast at Fylkesmannen på eit tidlegare tidspunkt burde ha undersøkt korleis pengane vart forvalta.

Kommunen sende ein uromelding til Fylkesmannen om saka allereie i 2013, ifølgje NRK.

– Vi slo oss i første omgang til ro med det som verja forklarte, og følgde ikkje godt nok opp. Det er vi lei oss for, sa assisterande fylkesmann i Vestland, Gunnar O. Hæreid, i mars.

Mannen er letta over at han no får tilbake pengane sine, som skulle brukast på ein eigen bustad.

– Han har gledd seg i mange år til å flytte i ei eiga leilegheit. No kan han puste letta ut etter at det ordnar seg økonomisk for han, seier Norberg.

