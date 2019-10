Nedtur for Høgre i ny måling

innenriks

Målinga er gjennomført av Kantar for TV 2. Tala viser at dei fire borgarlege partia som no sit i regjering, samla ikkje har hatt lågare oppslutning sidan april 1995 – altså på 24 år.

Høgre går mest tilbake frå den førre målinga, som vart laga i byrjinga av valkampen i august. Partiet får ei oppslutning på 20,2 prosent, ein tilbakegang på 2,3 prosentpoeng. Det er på nivå med kommunevalet, der partiet fekk ei oppslutning på 20,1 prosent. Partiet mistar over 50.000 veljarar til Arbeidarpartiet, medan 10.000 veljarar går motsett veg.

Framstegspartiet ligg på omtrent same nivå som før kommunevalet med ei oppslutning på 9,0 prosent (-0,1). Kristeleg Folkeparti ligg rett under sperregrensa med 3,9 prosent (+0,1), medan Venstre får 2,6 prosent (+0,6).

Heller ikkje Arbeidarpartiet gjer ei god måling – partiet får ei oppslutning på 23,3 prosent. Ap mistar rundt 75.000 veljarar frå 2017-valet til Senterpartiet, medan 50.000 veljarar går til SV og 46.000 til Raudt.

Oppslutninga til resten av dei partia er som følgjer (endring frå august i parentes): Sp 15,6 (+0,3), SV 8,9 (+0,5), Raudt 6,1 (+0,9), MDG 7,2 (+0,8) og andre 3,2 (-0,3).

Målinga er den første med spørsmål om stortingsval som Kantar har laga for TV 2 etter kommunevalet. 980 personar er intervjua i tidsrommet 30. september til 4. oktober, altså før forslaget til statsbudsjett vart lagt fram. 84,6 prosent av dei spurde oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,2–2,4 prosentpoeng.

