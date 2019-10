Rema held fram å tape i kampen om kundane

innenriks

Rema 1000 hadde ved utgangen av september ein del på 23,4 prosent av daglegvaremarknaden. Med det er dei framleis Noregs største enkeltkjede, men Norgesgruppen-eigde Kiwi pustar dei i nakken med 22 prosent av marknaden.

Det viser nye tal frå analysebyrået Nielsen.

Har mista 900 millionar

Trond Bentestuen, sjef for Rema i Noreg, er klar på at han ikkje liker utviklinga.

– Dette er sjølvsagt ikkje tal vi er fornøgde med. Erfaringa mi er at vi må vere langsiktige i arbeidet vårt, og gjere dei nødvendige endringane som skal til for at vi skal løfte oss dit vi ønsker å vere, skriv han i ein e-post til Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa utgjer Remas fall på 0,5 prosentpoeng i marknadsdelar rundt 900 millionar kroner.

Coop Extra veks mest

Coop Extra er den store vinnaren i Nielsens siste kvartalsrapport. Dei aukar sin del i daglegvaremarknaden med 1,4 prosentpoeng til 14,4 prosent. Samtidig fell søsterkjeda Coop Prix med 0,7 prosentpoeng. Den totale delen til Coop-kjedene aukar med 0,1 prosentpoeng til 29,1 prosent.

Norgesgruppen er framleis Noregs desidert største daglegvareaktør med 43,8 prosent av marknaden. Dei veks med 0,5 prosentpoeng fordi Kiwi veks med like mykje.

Kiwi har òg vunne ni av dei ti siste VG-matbørsane. Likevel skil det berre 28 kroner mellom Kiwi og Rema på andreplass i ei handlevogn på rundt 3.600 kroner.

På hogget

Daglegvareekspert Odd Gisholt trur det er aggressiviteten til lågpriskonkurrentane Kiwi og Extra som er den viktigaste forklaringa.

– Eg trur fallet kjem av at dei to andre Kiwi og Coop Extra er veldig på hogget. Dei er flinkare og meir kreative. Rema må bøye seg i støvet for Kiwi, som har gode plasseringar og vinn på pris, seier Gisholt til DN.

Hittil i år har daglegvaremarknaden vakse med 2,1 milliardar kroner, som svarer til 1,6 prosentpoeng.

Rapporten viser òg at det hittil i år har vorte 42 nye lågprisbutikkar i Noreg. Mange av desse kjem som følgje av omprofilering frå andre format. Samtidig har det vorte 31 færre nærbutikkar og sju færre supermarknader.

