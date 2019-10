Coop og Meteorologisk institutt toppar omdømmekåring

innenriks

Meteorologisk institutt gjer det for 14. år på rad best i omdømmekåringa blant norske organisasjonar og etatar.

Coop toppar omdømmekåringa blant dei 100 største bedriftene i landet. 82 prosent av deltakarane i undersøkinga har eit godt eller særs godt totalinntrykk av daglegvarekjeda Coop, ifølgje NRK.

På andreplass kjem Tine, følgd av NRK, Vinmonopolet og Felleskjøpet, som for første gong er med i undersøkinga.

Tidlegare Det Norske Veritas, DNV DL, er selskapet som har hatt den største omdømmebetringa saman med Schibsted og Egmont, medan VY, Equinor og VG er blant selskapa som har forverra omdømmet sitt det siste året.

VG fall frå 38.-plass til 53.-plass, men ansvarleg redaktør og administrerande direktør Gard Steiro er ikkje bekymra.

– VG har aldri skåra spesielt høgt på målingar som denne, men eg konstaterer at lesartala våre har auka gjennom heile 2019. Våre eigne målingar viser at omdømmet vårt no er omtrent som då året starta, seier Steiro til NRK.

Ipsos' profilundersøking er basert på intervju av eit representativt utval av befolkninga mellom april og august 2019.

