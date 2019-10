Fleire XXL-butikkar arrangerte dugnader med gratisjobbing

innenriks

Avsløringa om at tilsette ved Storo måtte jobbe gratis på 1. mai skapte sterke reaksjonar.

No skriv E24 at fleire XXL-varehus i Noreg har arrangert slike «dugnadsdagar», der tilsette har vorte oppmoda til å møte på jobb og arbeide utan lønn.

Leiinga i XXL stadfestar dette.

– At tilsette i butikkar, mellom anna på Majorstuen, vart bedne om å jobbe på «dugnad», er noko vi vart klar over for nokre år sidan og då rydda opp i, opplyser XXL-sjefen i Noreg, Anders Kjellén.

Fleire tilsette seier til E24 at dei syntest det var drygt, og at fleire som ikkje møtte opp til gratisjobbinga, fekk høyre dette i ettertid.

Kjellén seier at det har «vært en uheldig dugnadskultur i XXL tilbake i tid», men hevdar samtidig at dette vart avdekt i 2017, og at leiinga då tok eit klart oppgjer med dette og rydda opp.

Han hevdar at leiinga i XXL ikkje er kjent med at denne praksisen har halde fram etter oppryddinga, med unntak frå årets hending på Storo.

(©NPK)