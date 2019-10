Fleire kritiske til registrering i nasjonalt vaksineregister

innenriks

Det er i ein nyleg avslutta høyringsrunde at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at registrering og lagring av opplysningar om vaksinasjonsstatusen til nordmenn skal innskjerpast, skriv fagbladet Journalen.

Det blir obligatorisk å oppgi persondata ved alle typar virus- og bakterieprøvar og å oppgi persondata ved reise- og influensavaksinasjon.

Både Datatilsynet, Helsetilsynet og Legeforeningen er kritiske til at forskriftsendringane inneber at det ikkje er mogleg å reservere seg mot registrering. Meininga er at alle som vaksinerer seg mot influensa og andre smittsame sjukdommar, skal førast opp i registeret.

Datatilsynet protesterer både mot at det ikkje lenger vil vere mogleg å reservere seg mot å bli registrert når ein tar barnevaksinane og mot at det ikkje lenger blir nødvendig å hente inn aktivt samtykke for å registrere personopplysningar for den enkelte ved influensa- og reisevaksinasjon.

Helsetilsynet skriv i høyringssvaret sitt mellom anna at dei fryktar at pasientar ikkje vil oppsøke helsehjelp ved mistanke om smittsam sjukdom, og at dei vil avstå frå å ta vaksinar. Legeforeningen meiner at det er fare for at fleire vil vaksinere seg i utlandet for å unngå registrering.

Kommunikasjonseininga i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at høyringsfristen nyleg er gått ut, og at ein ikkje ønsker å kommentere høyringsfråsegnene før dei er gått gjennom.

