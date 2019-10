Forbrukarrådet: – Krev lefse ved togstreiken

innenriks

– Spør etter snacks og vatn om du blir sitjande fast på toget i over éin time. Typisk døme er lefser eller lett snacks som er til sals i toga, seier jurist og seniorrådgivar Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

Klokka 12 stansa alle tog i heile Noreg ved næraste stasjon, der dei vil bli ståande fram til klokka 14. Bakgrunnen for streiken er at er Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandlast i Stortinget i haust.

Streiken er venta å ramme togtrafikken utover dagen òg. Forbrukarrådet minner om at ein har rett på å få pengane tilbake dersom toget ikkje går.

Vy har opplyst om at det ikkje vil bli sett opp alternativ transport for dei ramma passasjerane. Ein har ikkje rett på erstatning for alternativ transport eller utgifter knytt til mat ein kjøper sjølv, ifølgje Forbrukarrådet. Det same gjeld for innstillingar og forseinkingar utover dagen.

(©NPK)