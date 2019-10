Forbrukartilsynet krev enklare oppseiing av abonnement

innenriks

Tilsynet har det siste året sett nærare på praksis og vilkår som gjer det vanskeleg for norske forbrukarar å seie opp abonnement på helsekost, bøker og magasin.

Ifølgje klager til tilsynet stiller mange bedrifter spesifikke krav til korleis avtalen skal seiast opp, det kan til dømes vere over telefon.

Juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukartilsynet seier at det skal vere like enkelt for forbrukaren å komme seg ut av ein avtale, som det var å komme seg inn i han.

– Viss ein kan melde seg inn elektronisk, må ein kunne melde seg ut på same måte. Å krevje at ein må seie opp avtalen over telefon er ikkje tilstrekkeleg slik vi ser det, seier han i ei pressemelding.

Når det gjeld abonnement på helsekostprodukt, opererer fleirtalet av aktørane med ein oppseiingsfrist på fjorten dagar, ifølgje tilsynet. Nokre firma krev likevel at kundane må seie opp abonnementet tidlegare enn dette. Desse aktørane har vorte bedne av Forbrukartilsynet om å endre praksis.

